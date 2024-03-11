الانتهاكات الرقمية بحق المحتوى الفلسطيني تضاعفت بمقدار 14 ضعفا خلال عام 2023

كشف مركز صدى سوشال، في تقريره السنوي، إن الانتهاكات الرقمية بحق المحتوى الفلسطيني تضاعفت بمقدار 14 ضعفًا خلال عام 2023، بالمقارنة بمجمل الانتهاكات الرقمية الموثقة عام 2022.

وأضاف المركز، إن حدّة الانتهاكات الرقمية ضد المحتوى الفلسطيني تصاعدت، ومورس مزيد من الحجب للمنشورات الفلسطينية، والانحياز للاحتلال الإسرائيلي في إبادته للفلسطينيين، “فبينما كان الفلسطيني يقتل في قطاع غزة والضفة الغربية، أنفذت منصات التواصل الاجتماعي رقابتها على المحتوى الذي ينقل الإبادة، وحذفته، وقللت وصوله، ومارست تحيزًا خوارزميًا مكثفًا تجاه المحتوى المؤيد لفلسطين داخل فلسطين وخارجها، واستحدثت إبادة جديدة في المنصات الصوتية والمحادثات الخاصة وحتى ويكيبديا”.

وأشار، إلى أنه “لم يكن واقع الصحفيين أحسن حالا، فبين تمثيلهم أكثر من 45% من الانتهاكات الرقمية خلال عام 2023، وصلت إلى صدى سوشال شكاوى مختلفة عن تعرض صحفيين ونشطاء المحاولات اختراق تحديدا عبر تطبيقات ميتا فيسبوك انستغرام، وواتساب، كما وصلت أكثر من 370 رسالة إلى مستخدمين عبر واتساب تخبرهم بأن أحدهم يحاول الدخول إلى واتساب من جهاز آخر، مع رمز الدخول”.

وأصدر صدى سوشال تقريره السنوي المؤشر الرقمي 23 الذي حمل عنوان “مجزرة عصر الانترنت: الرقمية كسلاح في الإبادة”، الذي يرتكز بشكل أساسي على سلوك الفضاء الرقمي وشركات التكنولوجيا العالمية تجاه الفلسطيني الواقع تحت احتلال وحرب إبادة جماعية.