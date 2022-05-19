الانضمام الى حلف الأطلسي.. بايدن يجتمع مع زعيمي فنلندا والسويد

يلتقي الرئيس الأميركي “جو بايدن” رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي اليوم الخميس، بعدما تخلى البلدان عن حيادهما طويل الأمد وتحركا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

فقبل ساعات من أول جولة يقوم بها في آسيا منذ توليه منصبه، سيجتمع بايدن مع رئيسة وزراء السويد “ماجدالينا أندرسون” والرئيس الفنلندي “سولي نينيستو” في البيت الأبيض لمناقشة طلبيهما الانضمام لحلف الأطلسي.

وقال “جيك سوليفان”، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: “هذا حدث تاريخي، لحظة فاصلة في الأمن الأوروبي. دولتان تلتزمان الحياد منذ زمن بعيد ستنضمان إلى أقوى حلف دفاعي في العالم”.

يشار إلى أن بايدن جعل من توحيد أوروبا في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا أولوية قصوى. وأثارت تركيا تساؤلات بخصوص ضم فنلندا والسويد للحلف، مطالبة السويد بوقف دعمها للمسلحين الأكراد الذين تعتبرهم جماعة إرهابية، كما طالبت البلدين برفع الحظر على بعض مبيعات الأسلحة لتركيا.

في السياق عينه، أبلغ سوليفان للصحفيين أمس الأربعاء بأن المسؤولين الأميركيين واثقون من إمكانية معالجة مخاوف تركيا. وتلزم موافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين على انضمام أي عضو جديد.

ويأتي اجتماع بايدن في وقت يسعى فيه للحصول على موافقة الكونجرس الأمريكي على تقديم 40 مليار دولار مساعدة لأوكرانيا لتوفير الأسلحة والمساعدات الإنسانية لها حتى سبتمبر أيلول.

بايدن يطمئن فنلندا والسويد

وكان الرئيس الأميركي “جو بايدن” قد أكّد أنّ الولايات المتحدة ستعمل مع فنلندا والسويد لمواجهة أي تهديدات لأمنهما المشترك خلال نظر منحهما عضوية حلف شمال الأطلسي.

وأشار بايدن في بيان الى أنه يدعم بقوة طلبي فنلندا والسويد الانضمام للحلف قائلا إن ذلك “سيعزز تعاوننا الدفاعي ويفيد كل التحالف عبر الأطلسي”.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية أفادت بأنّ مجموعة من أعضاء حلف شمال الأطلسي عرضت على فنلندا والسويد ضمانات أمنية مؤقتة، بعدما أعلنت الدولتان الاسكندنافيتان عزمهما الانضمام إلى التحالف الغربي للحماية من ”أي عدوان روسي محتمل“.