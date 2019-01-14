الانقلابيون يغيبون للمرة الثانية عن اجتماع لجنة الحديدة

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تغيب وفد #ميليشيات_الحوثي الانقلابية عن حضور اجتماع اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في مدينة #الحديدة برئاسة اللواء #باتريك_كاميرت.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتغيب فيها الحوثيون عن هذه الاجتماعات التي عقدت أربع مرات.

يأتي هذا في وقت كثفت فيه الميليشيات عملياتها، مستخدمة السلاح الثقيل ضد مواقع قوات الجيش اليمني في شوارع صنعاء والخمسين وخط كيلو ستة عشر، كذلك استهدفت الميليشيات الأحياء السكنية المحررة داخل المدينة.

وقد نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن في إحباط هجوم جديد لميليشيات الحوثي، استهدف هذه المرة الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار.

وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اعتراض قوات الشرعية طائرة مسيرة محملة بمواد شديدة الانفجار كانت في طريقها إلى مقر سكن الفريق الحكومي في الدريهمي جنوب الحديدة.

المصدر: – قناة العربية