البابا: الفاتيكان يشارك في مهمة سلام بشأن أوكرانيا

قال البابا فرنسيس، الأحد، إن الفاتيكان يشارك في مهمة سلام لمحاولة إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف للصحفيين خلال رحلة العودة إلى الوطن بعد زيارة للمجر استغرقت ثلاثة أيام “أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن. هناك مهمة قيد التنفيذ الآن لكنها ليست علنية بعد. عندما تكون علنية، سأكشف عنها”.

وتابع “أعتقد أن السلام يتم دائما من خلال فتح القنوات. لا يمكنك أبدا تحقيق السلام من خلال الإغلاق … هذا ليس بالأمر السهل”.

وأضاف البابا أنه تحدث عن الوضع في أوكرانيا مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ومع المطران هيلاريون وهو ممثل للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في بودابست.

وقال “في هذه الاجتماعات … تحدثنا في كل الأشياء. الجميع مهتم بالطريق إلى السلام”.