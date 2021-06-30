البابا فرنسيس: غداً يوم صلاة وتأمل خاص من أجل لبنان

أعلن البابا فرنسيس انه سيُعقد غداً يوم صلاة وتأمل خاص من أجل لبنان، داعياً الجميع إلى الوحدة معنا روحياً بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها وأن يُظهر مجددا وجهه وجه السلام والرجاء.

ويخصص البابا فرنسيس يوماً كاملاً للتشاور مع قادة الكنائس المسيحية اللبنانية التابعة لسلطته مباشرة، مثل الموارنة، وتلك التابعة لسلطات روحية أخرى، مثل الأرثوذكس والإنجيليين.

اهتمام الفاتيكان بالشأن اللبناني ليس جديداً، إذ يعود ذلك لأسباب تاريخية أبرزها العلاقة المتينة بين روما وبطاركة الموارنة منذ قرون، إلى جانب تقاسم المسيحيين السلطات والإدارات العامة مناصفة مع المسلمين في البلاد، ما تعده الكنيسة “نموذجاً للتنوّع الديني في الشرق”.