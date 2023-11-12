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البابا فرنسيس يجدد دعواته: لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة وتحرير الرهائن

منذ 22 دقيقة
البابا فرنسيس- رويترز

البابا فرنسيس- رويترز

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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى تقديم الرعاية فورًا للجرحى في غزة وضمان حماية المدنيين، إلى جانب إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال بابا الفاتيكان بعد العظة الأسبوعية “إذا توقفت الأسلحة، لن يتسع نطاق الصراع”.

وكان قد جدد البابا فرنسيس في وقت سابق دعوته لوقف الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن وايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث الوضع هناك خطير للغاية.

وأشار بعد الصلاة في ساحة القديس بطرس في روما إلى أنه يفكر في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل حيث فقد العديد حياتهم.

وأضاف: “أتوسل إليكم أن توقفوا إطلاق النار آمل أن تتم دراسة كافة الاحتمالات لتفادي اتساع رقعة النزاع، وإسعاف المصابين وإدخال المساعدات إلى غزة حيث الوضع الإنساني خطير للغاية، والإفراج عن الرهائن بشكل فوري”.

ودعا البابا عدة مرات منذ اندلاع الحرب بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر لإنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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