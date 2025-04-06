البابا فرنسيس يحيي حشودا بالفاتيكان في أول ظهور له منذ مغادرته المستشفى

ظهر البابا فرنسيس اليوم الأحد للمرة الأولى منذ خروجه من المستشفى قبل أسبوعين بعد تلقيه العلاج من التهاب رئوي مزدوج، ودخل ساحة القديس بطرس في الفاتيكان على كرسي متحرك لتحية الحشود.

ولم يظهر البابا فرنسيس (88 عاما) منذ 23 مارس آذار عندما لوح بيده من شرفة مستشفى جيميلي في روما قبل أن يغادرها بعد علاج استمر لأكثر من خمسة أسابيع، في أخطر أزمة صحية مر بها منذ توليه البابوية قبل 12 عاما.

وفي خطوة لم يعلن عنها مسبقا، خرج البابا إلى الساحة قبيل ظهر اليوم في ختام قداس بمناسبة عام اليوبيل للكنيسة الكاثوليكية.

ووقف البابا فرنسيس أمام المذبح الرئيسي تحت أشعة الشمس الساطعة ولوح للحشود قبل أن يتحدث لفترة وجيزة.

وقال البابا بصوت خافت وهو يتلقى الأكسجين عبر خرطوم صغير تحت أنفه “أحد مبارك للجميع. شكرا جزيلا لكم”.