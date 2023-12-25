الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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البابا فرنسيس يدين "الوضع الإنساني اليائس" للفلسطينيين في غزة

منذ 6 دقائق
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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دان البابا فرنسيس في رسالة الميلاد، الإثنين، “الوضع الإنساني اليائس” للفلسطينيين في غزة، داعيا لوقف العمليات العسكرية في الحرب بين إسرائيل وحماس والإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وقال البابا: “أجدّد ندائي الملحّ للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين. أناشد أن تتوقف العمليات العسكرية، وتبعيّاتها المرعبة، بسقوطٍ للضحايا المدنيين الأبرياء، أطلب أن يتمّ معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات”.

وفي اليوم الـ80 من الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، كثف الاحتلال غاراته على مناطق عدة بالقطاع.

يأتي ذلك مع استمرار المواجهات مع فصائل المقاومة وإقرار جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل جنديين في معارك الليلة الماضية، ليرتفع عدد قتلاه إلى 489 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 162 قتلوا منذ بدء الاحتلال توغله البري في غزة مع استمرار حربه على القطاع التي خلفت حتى أمس الأحد استشهاد 20 ألفا و424 فلسطينيا وإصابة 54 ألفا و36 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

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