البابا فرنسيس: يقترب عيد الميلاد من الإسرائيليون والفلسطينيون وسط حالة من الألم والحداد

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الثلاثاء إن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في “ألم وحداد” في وقت عيد الميلاد مع احتدام الحرب في قطاع غزة ودعا إلى الصلاة من أجلهم وتقديم “مساعدات ملموسة” للقطاع المدمر.

وكتب فرنسيس على منصة التواصل الاجتماعي إكس “بالنسبة لسكان الأراضي المقدسة، يقترب #عيد_الميلاد وسط حالة من الألم والحداد. لا نريد أن نتركهم وحدهم. نرجو أن نقف إلى جانبهم بالصلاة والمساعدة الملموسة…”.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن الحملة التي تشنها إسرائيل للقضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، تسببت في دمار غزة وانتشار الجوع والنزوح وأودت بحياة نحو 20 ألفا من سكان القطاع.

وشنت إسرائيل هجومها في أعقاب هجوم شنته حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول أسفر عن مقتل 1200 شخص.

ودعا فرنسيس عدة مرات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأشار الأحد إلى أن إسرائيل تستخدم أساليب “إرهابية” في القطاع الفلسطيني، مستنكرا التقارير التي تفيد بقتل الجيش الإسرائيلي لامرأتين مسيحيتين لجأتا إلى مجمع كنيسة كاثوليكية.