البابا فرنسيس يناشد لإنهاء الحرب الأهلية في السودان

ناشد بابا الفاتيكان اليوم الأحد 18شباط/فبراير الجاري طرفي الصراع في السودان إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر وتسببت في نزوح ملايين الأشخاص وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.

وقال البابا فرنسيس: “أطلب مرة أخرى من الطرفين المتحاربين إنهاء هذه الحرب التي تلحق الكثير من الضرر بالشعب ومستقبل البلاد”.

وأضاف: “دعونا نصلي من أجل إيجاد سبل السلام قريبا لمستقبل السودان الحبيب”.

ولم تفلح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الأهلية في السودان التي تدور رحاها بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وفي كلمته الأسبوعية اليوم الأحد، أشار البابا فرنسيس أيضا إلى الصراعات في موزمبيق وأوكرانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال: “أينما يوجد قتال، يكون السكان منهكون، لقد سئموا من الحرب، التي تكون دائما عديمة الفائدة وغير حاسمة ولن تجلب سوى الموت والدمار ولن تؤدي أبدا إلى حل المشكلة”.