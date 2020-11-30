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البابا فرنسيس يوجه أمرا بإلغاء حفل مراسم تستهل موسم عيد الميلاد

منذ 24 دقيقة
البابا فرانسيس

البابا فرنسيس

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قضى فيروس كورونا على جميع الأعياد لعام 2020 والتي غالبا ما تحدث اكتظاظا واحتشادا شعبيا خلال الاحتفالات، مما يؤدي إلى تفشي الفيروس، وللحد من انتشار كورونا، قال الفاتيكان الاثنين إن البابا فرنسيس ألغى مراسم كانت تستهل تقليديا موسم عيد الميلاد في روما في الثامن من كانون الأول في سبانش ستيبس بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

وعادة ما يضع البابا إكليلا من الزهور عند قاعدة عمود يبلغ ارتفاعه 12 مترا يحمل تمثالا للسيدة العذراء، ويبارك عن بعد إكليلا آخر من الزهور يضعه رجال الإطفاء باستخدام سلم حول ذراع التمثال.

وقال الفاتيكان إن البابا سيلغي المراسم التي أقامها الباباوات في (عيد الحبل بلا دنس) منذ عام 1953 “لتجنب أي خطر لانتقال العدوى بسبب تجمع الناس”.

ويصطف الآلاف عادة في الشوارع قرب المنطقة لرؤية البابا والصلاة معه.

وقال الفاتيكان إن البابا سيقيم بدلا من ذلك صلاة خاصة ليضع المدينة وسكانها والمرضى في جميع أنحاء العالم في كنف السيدة العذراء.

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