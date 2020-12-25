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البابا في رسالة الميلاد: أتمنّى أن يضع قادة لبنان المصالح الخاصة جانباً

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 2:21 مساءً
البابا فرانسيس

البابا فرنسيس

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تمنى البابا فرنسيسفي رسالته لمناسبة عيد الميلاد اليوم الجمعة أن ” يضع قادة لبنان المصالح الخاصة جانباً وأن يعملوا بشفافية حتى تتمكّن البلاد من السير في طريق الإصلاح والاستمرار في دعوتها إلى الحرية والتعايش السلمي”.

وقال: “وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين يدفعون ثمن الحرب الباهظ يجب أن “تهزّ الضمائر” وأدعو لتحقيق السلام العادل والدائم والحوار المباشر القادر على التغلب على العنف والاستياء المستشري”.

وفي عرضه التقليدي للنزاعات في العالم، تليها البركة لمدينة روما والعالم، أعرب البابا بشكل خاص عن أمله في أن يفضي عيد الميلاد إلى “نزع فتيل التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط”.

ومن جهة أخرى تمنى البابا أن يلتزم المجتمع الدولي مواصلة وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ وفي أوكرانيا وتعزيز الحوار باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والمصالحة.

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