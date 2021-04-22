البابا في يوم الأرض: الكوكب أصبح على حافة الهاوية

قال البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة يوم الأرض إن الكوكب “أصبح على حافة الهاوية” وأن على الإنسانية تجنب “مسار التدمير الذاتي”.

وأصدر البابا العديد من المناشدات لحماية البيئة منذ توليه البابوية في 2013.

وتحدث في رسالتين مصورتين إحداهما كرسها في بث مباشر عبر الإنترنت ليوم الأرض، والثانية لقمة عالمية حول المناخ أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال البابا في رسالة يوم الأرض: “الآن هو وقت التحرك.. نحن على حافة الهاوية”.

ودعم البابا الإجماع العلمي على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يرجع في جانب منه إلى عوامل بشرية.

وأشار لجائحة كوفيد-19 وآثارها إلى جانب التغير المناخي وتبعاته، وقال إنه ليس من الممكن مواصلة عدم احترام الطبيعة لأنها “لن تغفر ذلك بعد الآن”.

وتابع: “عندما يبدأ تدمير الطبيعة فمن الصعب وقفه، لكن ما زال لدينا وقت وستكون مقاومتنا أكبر إذا عملنا معا بدلا من العمل منفردين”.

وأضاف: “لا تخرج من الأزمة كما كنت، إما أن نخرج في حال أفضل أو أسوأ. هذا هو التحدي، وإذا لم نخرج أفضل فسنأخذ مسار التدمير الذاتي”.

وأشار البابا إلى أن الوقت قد حان للابتكار والاختراع، وحثّ الزعماء السياسيين على التحرك بشجاعة وعدل.

وفي رسالته لقمة المناخ قال إن على الناس “الاهتمام بالطبيعة حتى تهتم بنا”.

وانتقد البابا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ ورحب الفاتيكان بعودة واشنطن لها، وذلك بحسب “رويترز”.