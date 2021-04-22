الخميس 10 رمضان 1442 ﻫ - 22 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البابا في يوم الأرض: الكوكب أصبح على حافة الهاوية

منذ 34 دقيقة
البابا فرانسيس

البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

قال البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة يوم الأرض إن الكوكب “أصبح على حافة الهاوية” وأن على الإنسانية تجنب “مسار التدمير الذاتي”.

وأصدر البابا العديد من المناشدات لحماية البيئة منذ توليه البابوية في 2013.

وتحدث في رسالتين مصورتين إحداهما كرسها في بث مباشر عبر الإنترنت ليوم الأرض، والثانية لقمة عالمية حول المناخ أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال البابا في رسالة يوم الأرض: “الآن هو وقت التحرك.. نحن على حافة الهاوية”.

ودعم البابا الإجماع العلمي على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يرجع في جانب منه إلى عوامل بشرية.

وأشار لجائحة كوفيد-19 وآثارها إلى جانب التغير المناخي وتبعاته، وقال إنه ليس من الممكن مواصلة عدم احترام الطبيعة لأنها “لن تغفر ذلك بعد الآن”.

وتابع: “عندما يبدأ تدمير الطبيعة فمن الصعب وقفه، لكن ما زال لدينا وقت وستكون مقاومتنا أكبر إذا عملنا معا بدلا من العمل منفردين”.

وأضاف: “لا تخرج من الأزمة كما كنت، إما أن نخرج في حال أفضل أو أسوأ. هذا هو التحدي، وإذا لم نخرج أفضل فسنأخذ مسار التدمير الذاتي”.

وأشار البابا إلى أن الوقت قد حان للابتكار والاختراع، وحثّ الزعماء السياسيين على التحرك بشجاعة وعدل.

وفي رسالته لقمة المناخ قال إن على الناس “الاهتمام بالطبيعة حتى تهتم بنا”.

وانتقد البابا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ ورحب الفاتيكان بعودة واشنطن لها، وذلك بحسب “رويترز”.

    المزيد من أخبار العالم

    الإمارات تتخطى حاجز 10 مليون جرعة لقاح ضد كورونا
    كورونا
    إعطاء أكثر من 10 مليون جرعة تطعيم في الإمارات ضد كورونا
    صواريخ ايرانية
    طهران: الصاروخ الذي استهدف إسرائيل إيراني من الجيل القديم
    إجراءات جديدة للحد من ارتفاع كورونا بغزة
    كورونا
    إجراءات جديدة لكبح تفشي كورونا في قطاع غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب الزنجبيل والكركم
    تعرفوا إلى هذه المشروبات المناعية الطبيعية … لن تتوقفوا عن شربها!
    صورة من الفيديو
    بالفيديو: تحدي الاختيار بين “آيفون” والتمسك بالصيام يتسبب بردود فعل غاضبة
    العميد المتقاعد خليل الحلو
    العميد المتقاعد خليل الحلو: ليست الدولة وحدها من تجبي الضرائب في لبنان.. حزب الله أيضاً