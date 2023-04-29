البابا للاجئين أوكرانيين: المستقبل الأفضل لا يزال ممكنا

التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بأوكرانيين فروا من الحرب عند الحدود الشرقية للمجر، السبت، وأبلغ اللاجئين بأن المستقبل يمكن أن يكون مختلفا.

والتقى فرنسيس مع 600 من اللاجئين والفقراء والمشردين في زيارة لكنيسة القديسة اليصابات في بودابست في اليوم الثاني من زيارته التي بدأت أمس الجمعة حينما حذر بشدة من مخاطر تزايد النزعة القومية في أوروبا.

واستقبلت فرقة مجرية من أبناء عرق الروما البابا فرنسيس بالأغاني وكانوا يرتدون ملابس مزينة بأشكال الزهور وبدا أن فرنسيس مستمتع بالموسيقى في ظل طواف الفرقة حوله وهو جالس على كرسيه المتحرك.

وقال فرنسيس إن التعبير عن الشفقة إزاء من يعانون من الفقر والمرض والألم جزء لا يتجزأ من المسيحية، حتى وإن كان المحتاجون من غير المسيحيين.

وأضاف “حتى في لحظات الألم والمعاناة، نجد الشجاعة للسير قدما حين نلتقي باسم المحبة، هذه هي القوة التي تساعدنا على الإيمان بأنه لم يتم فقدان كل شيء وبأن من الممكن وجود مستقبل مختلف”.