البابا ليو يحث الكرادلة على مواصلة "الإرث الثمين" للبابا فرنسيس

البابا ليو الرابع عشر يُقيم القداس في كنيسة سيستين في الفاتيكان، 9 مايو 2025

أشار البابا ليو الرابع عشر، اليوم السبت، إلى أنه سيواصل رؤية وإصلاحات البابا فرنسيس، وقال للكرادلة الكاثوليك في العالم إن البابا الراحل ترك “إرثا ثمينا” يجب أن يستمر.

وفي أول اجتماع له مع الكرادلة منذ انتخابه بابا للفاتيكان في الثامن من مايو أيار، طلب البابا ليو من كبار رجال الدين تجديد التزامهم بالإصلاحات الكبرى للكنيسة التي أقرها مجمع الفاتيكان الثاني التاريخي في ستينيات القرن العشرين.

وقال ليو “إن البابا فرنسيس الذي توفي في 21 أبريل نيسان كان لديه رؤية واسعة النطاق لفتح الكنيسة التي يتبعها 1.4 مليار شخص على العالم الحديث، وقد ترك مثالا على التفاني الكامل في الخدمة”.

وقال البابا الجديد للكرادلة “دعونا نأخذ هذا الإرث الثمين ونواصل الرحلة”.

وطلب البابا من رجال الدين أيضا أن “يجددوا معا التزامنا الكامل” بالإصلاحات التي أقرها المجمع، والتي تضمنت الاحتفال بالقداس باللغات المحلية بدلا من اللاتينية والسعي إلى الحوار مع الديانات الأخرى.

وأشار إلى تركيز البابا فرنسيس على “الحوار الجريء والمبني على الثقة مع العالم المعاصر بمكوناته وواقعه المتنوع”.

ترأس فرنسيس الكنيسة لمدة 12 عاما وتعرض في كثير من الأحيان لانتقادات من الكرادلة المحافظين، الذين قالوا إنه كان يضعف عقيدة الكنيسة بشأن قضايا منها دمج الكاثوليك من المثليين والمتحولين جنسيا وقيادة المرأة.

كان ليو، الكاردينال الأمريكي السابق، شخصية غير معروفة على الساحة العالمية قبل انتخابه لرئاسة الفاتيكان. وقد قضى معظم حياته المهنية مبشرا في بيرو قبل أن يتولى منصبا رفيعا في الفاتيكان خلال العامين الماضيين.

وقال البابا الجديد اليوم السبت إنه اختار اسمه البابوي لتكريم البابا ليون الثالث عشر (1878-1903) الذي كان معروفا بدفاعه عن العدالة الاجتماعية وسعيه من أجل أجور عادلة ومعاملة عادلة للعمال خلال الثورة الصناعية.

وقال البابا ليو الرابع عشر “إن على الكنيسة الآن أن تأخذ زمام المبادرة في مواجهة التهديدات الجديدة التي تواجه العمال، مثل الذكاء الاصطناعي”. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يطرح “تحديات جديدة للدفاع عن كرامة الإنسان والعدالة والعمل”.