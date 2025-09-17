البابا ليو يندد بمعاناة الفلسطينيين "غير المقبولة" في غزة

ندد البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء بالظروف “غير المقبولة” التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، وعبر عن تضامنه مع المدنيين وجدد مناشدته لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال البابا خلال مقابلته العامة الأسبوعية في الفاتيكان “أعبر عن قربي الشديد من الشعب الفلسطيني في غزة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، ويُجبَر بالقوة على النزوح – مرة أخرى – عن أرضه”.

وشنت إسرائيل هجوما بريا كبيرا على مدينة غزة أمس الثلاثاء، مما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من منازلهم وسط ما وصفه السكان بأنه أعنف قصف خلال الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

ودعا البابا مجددا لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع عبر التفاوض. وقال “أدعو الجميع إلى الاتحاد معي بالصلاة، لكي يشرق سريعا فجر سلام وعدالة”.

وكثف البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي وتم انتخابه في مايو أيار، دعواته لوقف الحرب في غزة في الأسابيع القليلة الماضية.

والتقى في وقت سابق من هذا الشهر بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في الفاتيكان. وفي بيان مطول على غير العادة بعد اجتماعهما، قال الفاتيكان إن البابا ليو عبر عن أسفه الشديد “للوضع المأساوي في غزة” خلال لقائه مع هرتسوج.