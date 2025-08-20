البابا يدعو إلى الصيام والدعاء يوم الجمعة من أجل السلام في الدول التي مزقتها الحروب

دعا البابا ليو بابا الفاتيكان الكاثوليك وغيرهم من معتنقي الديانات إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوما للصوم والصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا والمناطق الأخرى التي تعاني من الحروب.

وقال البابا ليو خلال المقابلة العامة الأسبوعية في الفاتيكان اليوم الأربعاء “فيما لا يزال (كوكب) أرضنا يعاني من جراح الحروب في الأرض المقدسة، وفي أوكرانيا، وفي مناطق أخرى كثيرة… أدعو جميع المؤمنين إلى جعل يوم 22 أغسطس يوما للصوم والدعاء”.

وانتخب كرادلة العالم الكاثوليك البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، في الثامن من مايو أيار خلفا للبابا الراحل فرنسيس.

واقترح ليو أن يدعو أتباع الديانات أن “يمنحنا (الله) السلام والعدل، وأن يمسح دموع من يعانون بسبب استمرار الصراعات المسلحة”.

وأطلق البابا منذ توليه الباباوية عدة دعوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان أول اتصال هاتفي معروف له مع زعيم أجنبي قد أجري في مايو أيار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي التقاه البابا شخصيا أيضا في يوليو تموز.

وسبق أن دعا البابا فرنسيس الراحل في أكتوبر تشرين الأول الماضي في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع حرب غزة إلى الصوم والدعاء في يوم معين.