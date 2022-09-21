البابا يصف التفكير في استخدام أسلحة نووية بأوكرانيا بـ "الجنون"

قال البابا فرنسيس (الأربعاء 21-9-2022) إن التفكير في استخدام أسلحة نووية “جنون”، وذلك بعد أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من أنه لا يخادع بشأن احتمال استخدام هذه الأسلحة الفتاكة.

وقال فرنسيس أيضا إن الأوكرانيين يتعرضون للوحشية والتعذيب، ووصفهم بأنهم شعب “نبيل يُستشهد”.

وأثنى البابا، أثناء حديثه مع العامة في ساحة القديس بطرس عن زيارته إلى قازاخستان، على الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لتخليها عن الأسلحة النووية بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وقال فرنسيس “كان هذا البلد شجاعا في هذا، عندما قال: لا للأسلحة النووية، في وقت تقودنا فيه هذه الحرب المأساوية إلى التفكير في الأسلحة النووية، هذا جنون!”.

وأمر بوتين بأول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية ودعم خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا، محذرا الغرب من أنه لم يكن يخادع عندما قال إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يعتقد بأن العالم سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع تلفزيون بيلد الألماني، حذر زيلينسكي من الفزع من تهديدات بوتين، قائلا إن ذلك سيُشجع روسيا على محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

زيلينسكي اعتبر أيضاً إن فرص إجراء محادثات مع الرئيس الروسي لإنهاء الحرب تتضاءل، مضيفا أن ذلك قد يحدث فقط إذا سحب الزعيم الروسي قواته من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أن أوكرانيا ليس لها أي تأثير على موعد انتهاء حكم بوتين في روسيا، لكنها تريد التحدث إلى موسكو من موقع قوة.

وكرر زيلينسكي دعوته لألمانيا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، قائلا إنها ضرورية لإنقاذ أرواح.