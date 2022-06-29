البابا يصف القصف الروسي على كريمنتشوك بـ"الهجمات البربرية"

وصف البابا فرنسيس اليوم الأربعاء القصف الذي أصاب مركز تسوق مزدحما في مدينة كريمنتشوك بأنه الأحدث في سلسلة “هجمات بربرية” ضد أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين يوم الاثنين في هجوم صاروخي روسي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت هدفا عسكريا مشروعا في المدينة وإن المركز التجاري لم يكن مستخدما.

وقال البابا فرنسيس للحشد الذي تجمع في ساحة القديس بطرس في عظة بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس “أحمل كل يوم أوكرانيا العزيزة والمعذبة في قلبي، والتي لا تزال تعاني من الاعتداءات البربرية، مثل تلك التي ضربت مركز التسوق في كريمنتشوك

“أصلي لكي تنتهي هذه الحرب المجنونة قريبا، وأجدد دعوتي للمثابرة، بدون كلل، في الصلاة من أجل السلام”.

واستهدفت صواريخ روسية مركزا تجاريا مزدحما في وسط أوكرانيا ما أسفر عن ما لا يقل عن 10 قتلى و40 جريحا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن “العالم يشعر بالرعب من الضربة الصاروخية الروسية”، ووصف الضربة في تغريدة بأنها “الأحدث في سلسلة من الفظائع”.

ومن جانبه، ندد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالقصف ووصفه بـ”وحشية وهمجية” ولا تفعل سوى “تعزيز تصميم” الغرب على دعم كييف.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد اليوم الاثنين.

وأضاف أن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال “من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا”.