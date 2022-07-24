البابا يغادر روما متجها إلى كندا في رحلة للاعتذار

غادر البابا فرنسيس روما، الأحد، متجها إلى كندا في زيارة غرضها الاعتذار عن دور الكنيسة الكاثوليكية في إدارة مدارس داخلية تعرض فيها الكثير من أطفال السكان الأصليين لانتهاكات.

وأقلعت رحلة جوية تقل البابا (85 عاما) والوفد المرافق له وصحفيين من مطار فيوميتشينو في روما في طريقها إلى إدمونتون عاصمة إقليم ألبرتا الكندي.

وستتضمن الزيارة التي تستمر أسبوعا خمس مقابلات على الأقل مع السكان الأصليين في إطار وفاء البابا فرنسيس بوعده بالاعتذار عن دور الكنيسة في مدارس داخلية أدارتها الدولة وسعت لمحو ثقافتهم.

كما ستشكل الزيارة اختبارا لصحة البابا الذي اضطر لإلغاء رحلة للكونجو الديمقراطية وجنوب السودان في أوائل الشهر الجاري بسبب اعتلال في ركبته أجبره على استخدام كرسي متحرك في البداية وعصا فيما بعد.

وفي مقابلة حصرية مع رويترز هذا الشهر، ذكر البابا فرنسيس تفاصيل مرضه للمرة الأولى علنا وقال إنه عانى من “كسر صغير” في الركبة بسبب تعثره والتهاب في الأربطة.