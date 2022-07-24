الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البابا يغادر روما متجها إلى كندا في رحلة للاعتذار

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2022 3:10 مساءً
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

غادر البابا فرنسيس روما، الأحد، متجها إلى كندا في زيارة غرضها الاعتذار عن دور الكنيسة الكاثوليكية في إدارة مدارس داخلية تعرض فيها الكثير من أطفال السكان الأصليين لانتهاكات.

وأقلعت رحلة جوية تقل البابا (85 عاما) والوفد المرافق له وصحفيين من مطار فيوميتشينو في روما في طريقها إلى إدمونتون عاصمة إقليم ألبرتا الكندي.

وستتضمن الزيارة التي تستمر أسبوعا خمس مقابلات على الأقل مع السكان الأصليين في إطار وفاء البابا فرنسيس بوعده بالاعتذار عن دور الكنيسة في مدارس داخلية أدارتها الدولة وسعت لمحو ثقافتهم.

كما ستشكل الزيارة اختبارا لصحة البابا الذي اضطر لإلغاء رحلة للكونجو الديمقراطية وجنوب السودان في أوائل الشهر الجاري بسبب اعتلال في ركبته أجبره على استخدام كرسي متحرك في البداية وعصا فيما بعد.

وفي مقابلة حصرية مع رويترز هذا الشهر، ذكر البابا فرنسيس تفاصيل مرضه للمرة الأولى علنا وقال إنه عانى من “كسر صغير” في الركبة بسبب تعثره والتهاب في الأربطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنازة- تعبيرية
ارتفاع تكلفة رسوم حرق جثث الموتى في بريطانيا بسبب أزمة الوقود
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الصين قد تلجأ لإجراء عسكري في حال زارت بيلوسي تايوان
علم روسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا توسع قائمة الدول غير الصديقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

منتخب لبنان لكرة السلة
فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
الرئيس نجيب ميقاتي
ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
جريمة- تعبيرية
جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية