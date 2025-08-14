الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البتكوين عند قمة جديدة مع تزايد توقعات خفض الفائدة في أمريكا!

منذ 27 ثانية
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2025 7:30 صباحًا
عملة البتكوين

عملة البتكوين

A A A
طباعة المقال

سجلت عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا اليوم الخميس مع تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفعت أكبر الأصول الرقمية المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية 0.9 بالمئة إلى 124002.49 دولار في بداية التعاملات الآسيوية، متجاوزة بذلك ذروتها السابقة المسجلة في يوليو تموز.

وخلال اليوم، وصلت ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة الإيثر إلى 4780.04 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021.

وأوضح توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي إن ارتفاع سعر البتكوين يأتي مدعوما بتزايد اليقين بشأن تحرك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، والشراء المؤسسي المستدام، والتحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسهيل الاستثمار في الأصول المشفرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس ترامب وفريقه الأمني من غرفة العمليات وقت الهجوم على إيران - 22 يونيو 2025 - البيت الأبيض
ترامب يلغي أمراً كان أصدره بايدن بشأن المنافسة
علم كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض مبادرات السلام مع كوريا الجنوبية
شعار بنك سيتي جروب الأمريكي. رويترز
سيتي بنك: برنت قد يصل إلى 60 د/ب إذا حدث تقدم باتجاه اتفاق بين أمريكا وروسيا

الأكثر قراءة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟