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البحرية الأمريكية تبدأ تنفيذ طلعات جوية من شرق البحر المتوسط

1 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2021 10:10 صباحًا
حاملة طائرات أمريكية

حاملة طائرات

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قالت البحرية الأميركية إن المجموعة الضاربة التابعة لحاملة الطائرات “دوايت أيزنهاور” (CVN-69) بدأت تنفيذ طلعات جوية من شرق البحر المتوسط.

وأضافت البحرية أن تحرك المجموعة الضاربة الثانية في الأسطول السادس الأميركي، يظهر مرونة قوات الولايات المتحدة البحرية وقدرتها على إجراء العمليات كلما وحيثما كان ذلك ضروريا.

وأكدت أنها قادرة على توفير مجموعة واسعة من الخيارات للولايات المتحدة وحلفائها، لردع ما وصفته بأي اعتداء أو تعطيل للأمن البحري والاستقرار الإقليمي.

يشار إلى أن البحرية الأميركية أعلنت في 21 مارس/آذار الماضي، أنها بدأت مناورات بحرية واسعة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان، في منطقة بحر العرب وخليج عمان.

وقال الأسطول الخامس الأميركي -في بيان- إن المناورات تهدف لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، إضافة إلى التصدي للهجمات الجوية والبحرية وفي أعماق البحار.

وجاءت تلك المناورات في ظل تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة إزاء موقف واشنطن من الملف النووي، وتحذيرات متبادلة من انزلاقها إلى تصعيد عسكري.

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