البحرية الأمريكية تنقذ 5 مهربين إيرانيين قبالة عمان

أعلنت البحرية الأمريكية إنقاذ عددا من الإيرانيين من قارب اندلع على متنه حريق قبالة سواحل سلطنة عمان أمس، مضيفة أن هؤلاء مشتبه فيهم بتهريب مخدرات.

ونشرت البحرية الأمريكية لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق قارب شراعي عربي (داو)، مرجحة أن ركاب القارب أشعلوا النار في شحنتهم غير القانونية.

وذكر الأسطول الخامس الأمريكي في بيان له أن سفينة الدورية “سيروكو” التابعة له أنقذت خمسة أشخاص قالوا إنهم إيرانيون من القارب المنكوب، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

(1/3) U.S. Navy personnel rescued five mariners Dec. 15 after a fire caused an explosion aboard their vessel which was smuggling illicit drugs while transiting the Gulf of Oman.

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 16, 2021