البحرية الأميركية: نسعى لتعزيز شراكاتنا للحفاظ على أمن الملاحة البحرية

قال المتحدث الرسمي لقيادة الأسطول الأميركي الخامس الخميس، إن البحرية الأميركية تعمل مع شركائها للحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأكد تيم هوكنز، في مقابلة مع “العربية”، نركز على عمليات الأمن البحري”، مضيفاً “نواجه أي نشاط مزعزع هناك”.

الأسطول الأميركي الخامس لـ #العربية: نسعى لتعزيز شراكاتنا للحفاظ على أمن الملاحة البحرية #التاسعة_هذا_المساء pic.twitter.com/CDqGtt94ax — العربية (@AlArabiya) June 9, 2022

كما قال إن البحر الأحمر وباب المندب ممران مهمان للتجارة العالمية، وتابع “نسعى لتعزيز شراكاتنا للحفاظ على أمن الملاحة البحرية”.

وكان قائد الأسطول الخامس الأميركي، نائب الأدميرال براد كوبر، أعلن سعي الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط لنشر قوة من مائة مركبة بحرية مُسيَّرة بحلول صيف عام 2023.

وقال إنَّ هذه المُسيَّرات المزوّدة بالذكاء الصناعي ستزيد من قدرة الاستطلاع والمراقبة فوق المياه وتحتها، كما ستعزّز سرعة التعامل مع التهديدات. جاء ذلك في مقابلة مع “الشرق الأوسط”، نشرت الأسبوع الماضي.

وقال إن هذه التهديدات تشمل مجموعة واسعة من القضايا، بينها تهريب البشر والاتجار بهم، والقرصنة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وهجمات الطائرات من دون طيار، والهجمات الصاروخية.