البحرية الإيرانية تحتجز سفينتين في الخليج

قال مسؤول إيراني، مساء الأحد، إن قوات البحرية التابعة للحرس الثوريأ احتجزت سفينتين في مياه الخليج العربي بذريعة تهريب الوقود.

وذكر مجتبى قهرماني رئيس قضاة محافظة هرمزغان جنوب إيران، في تصريحات صحفي، إنه “فور الحصول على معلومات عن وجود اثنين من السفن يحملان وقوداً مهرباً تم إصدار أوامر قضائية بتعقب السفينتين”.

وأضاف قهرماني إن “قوات قوة ذو الفقار البحرية التابعة للحرس الثوري المتمركز بمدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزغان المطلة على الخليج العربي، قامت بالاستيلاء على السفيتنين”.

وزعم قهرماني إن المهربين ـ دون الكشف عن عددهم وجنسياتهم وكذلك اعتقالهم ـ كانوا يعتزمون نقل شحنات الوقود هذه إلى دول الخليج العربي.

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة حوادث في الخليج، حيث هوجمت سفن أو جرى الاستيلاء عليها في السنوات القليلة الماضية.

ففي نهاية يوليو/ تموز الماضي، استهدف هجوم ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان، ما أسفر عن مقتل شخصين. وحملت عدة عواصم غربية إيران المسؤولية عن الهجوم، لكن طهران نفت تورطها.

وبعد أيام، أفادت تقارير بأن مسلحين اختطفوا سفينة، ترفع علم بنما، في خليج عُمان واقتادوها نحو إيران. لكن وكالة الأمن البحري البريطانية أعلنت لاحقا أن الحادث، الذي اعتبر “عملية خطف محتملة”، انتهى بدون أضرار.

وفي وقت سابق، شككت إيران في التقارير عن حوادث أمنية في هذه المياه، وحذرت من وجود جهود تستهدف “خلق أجواء كاذبة ضد إيران”.