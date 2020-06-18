البحرية الإيرانية تختبر صواريخ جديدة من طراز “كروز”

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قالت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، الخميس، إنها اختبرت صواريخ جديدة من طراز ”كروز“ في منطقة شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

وأضافت الوكالة ”القوات البحرية اختبرت مجموعة من صواريخ كروز قصيرة وبعيدة المدى، خلال تمارين عسكرية اليوم، وأصابت أهدافها بنجاح من مسافة 280 كلم، ويمكن زيادتها“.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية إيرانية قولها إن ”الصواريخ، محلية الصنع، وتعتبر الجيل الجديد من صواريخ كروز المتطورة التي يصعب صدها من قبل منظومات الدفاع الجوي والرادارات البحرية“.

وبحسب التقرير جاءت هذه التمارين للبحرية الإيرانية بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل 19 من قواتها، خلال تدريبات عسكرية، عندما استهدفت مدمرة جماران صاروخا عن طريق الخطأ باتجاه بارجة ”كنارك“ في بحر عمان في تدريبات عسكرية.

من جهته، قال مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الإيراني الإدميرال حبيب الله سياري، إن ”إطلاق صواريخ كروز خطوة واعدة في تحسين الدفاع والردع“، معتبرا أن ”إطلاق الصواريخ الطويلة المدى بنجاح علامة على زيادة قوة القوات المسلحة وصناعة الدفاع“.