البحرية الاميركية تؤكد: لا صلة لنشر حاملة الطائرات في الخليج “بتهديدات معينة”

اكدت البحرية الاميركية اليوم ان نشر حاملة الطائرات نيميتز في الخليج الأسبوع الماضي اي قبل أيام من مقتل عالم نووي إيراني بارز، ليس له صلة بأي تهديد معين.

وقالت الكوماندر ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي، ومقره البحرين، في بيان بالبريد الإلكتروني بعد نشر الحاملة يوم الأربعاء “لا توجد تهديدات معينة دفعت لعودة المجموعة القتالية للحاملة نيميتز”.

وأضافت أن إعادة النشر متصل بخفض عدد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.

وتابعت “هذا الفعل يضمن أن لدينا قدرة كافية للرد على أي تهديد وردع أي خصم عن التحرك ضد قواتنا خلال خفض القوات”.