الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البحرية الصينية: أجرينا "دورية روتينية" في بحر الصين الجنوبي

منذ دقيقتان
البحرية الصينية تقول إنها أجرت "دورية روتينية" في بحر الصين الجنوبي

البحرية الصينية تقول إنها أجرت "دورية روتينية" في بحر الصين الجنوبي

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الخميس، إن البحرية الصينية أجرت “دورية روتينية” في بحر الصين الجنوبي في الثالث من سبتمبر أيلول، بينما اتهم الفلبين “بتقويض السلام والاستقرار الإقليميين” من خلال إجراء دوريات مشتركة مع دول أخرى.

وجاء البيان في الوقت الذي اختتمت فيه الفلبين أمس الأربعاء مناورات بحرية مشتركة مع أستراليا وكندا والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي.

وتضمنت هذه المناورات تدريبات حربية مضادة للغواصات وعمليات لوجستية وتبادل الأفراد مما سلط الضوء على التشغيل البيني والتنسيق بين الدول الأربع.

وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر في بيان إن النشاط البحري “يؤكد عزمنا الجماعي على حماية بحارنا والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد”.

وقال متحدث باسم البحرية الفلبينية إن سفينتين تابعتين للبحرية الصينية شوهدتا تتبعان المجموعة الدولية، لكنهما لم تكونا تقومان بحركة متزامنة تشير إلى وجود دورية.

وقال الأميرال روي ترينيداد “مثل هذه الرسائل هي جزء من عمليات التأثير الخبيثة التي يقومون بها لتبرير وجودهم غير القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية
الدفاع التركية توجه تحذيراً لـ"قسد" وتطالبها بالاندماج في الجيش السوري
مليارات الدولارات
الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية
علم نيجيريا
مقتل أكثر من 15 في غارة جوية على مخبأ لمسلحين في نيجيريا

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
مقاعد الطلاب في المدارس
الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟