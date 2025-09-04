البحرية الصينية: أجرينا "دورية روتينية" في بحر الصين الجنوبي

قال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الخميس، إن البحرية الصينية أجرت “دورية روتينية” في بحر الصين الجنوبي في الثالث من سبتمبر أيلول، بينما اتهم الفلبين “بتقويض السلام والاستقرار الإقليميين” من خلال إجراء دوريات مشتركة مع دول أخرى.

وجاء البيان في الوقت الذي اختتمت فيه الفلبين أمس الأربعاء مناورات بحرية مشتركة مع أستراليا وكندا والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي.

وتضمنت هذه المناورات تدريبات حربية مضادة للغواصات وعمليات لوجستية وتبادل الأفراد مما سلط الضوء على التشغيل البيني والتنسيق بين الدول الأربع.

وقال قائد القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر في بيان إن النشاط البحري “يؤكد عزمنا الجماعي على حماية بحارنا والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد”.

وقال متحدث باسم البحرية الفلبينية إن سفينتين تابعتين للبحرية الصينية شوهدتا تتبعان المجموعة الدولية، لكنهما لم تكونا تقومان بحركة متزامنة تشير إلى وجود دورية.

وقال الأميرال روي ترينيداد “مثل هذه الرسائل هي جزء من عمليات التأثير الخبيثة التي يقومون بها لتبرير وجودهم غير القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد”.