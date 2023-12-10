الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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البحرية الفرنسية تقول إنها أسقطت مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

منذ 9 دقائق
البحر الأحمر

البحر الأحمر

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نقلت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، عن البحرية الفرنسية قولها إنها أسقطت مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن.

وأضافت عبر منصة (إكس) أن الفرقاطة متعددة المهام (فريم) أسقطت المسيرتين قبالة ساحل اليمن.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت السبت 9\12\2023 أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن “ستصبح هدفا مشروعا” لها إذا لم يتحقق ذلك.

وقالت الجماعة في بيان “حرصًا منا على سلامة الملاحةِ البحرية نحذرُ جميعَ السفن والشركات من التعاملِ مع المواني الإسرائيلية”.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد “فرض قرارها منع السفن الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي ونتيجة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر المروعةِ وحرب الإبادةِ الجماعية والحصارِ في غزة”.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1500 شخص.

وهدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قبل أن يوسعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.

    المصدر :
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