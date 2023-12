البحرية الفرنسية تقول إنها أسقطت مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

نقلت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، عن البحرية الفرنسية قولها إنها أسقطت مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن.

وأضافت عبر منصة (إكس) أن الفرقاطة متعددة المهام (فريم) أسقطت المسيرتين قبالة ساحل اليمن.

The French Navy have announced that the LANGUEDOC (D653), a FREMM Multi-Mission Frigate, shot down two Houthi drones in the Red Sea off the Coast of Yemen that were launched from Yemen. https://t.co/qpjSyRQtC8

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 10, 2023