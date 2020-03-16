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البحرين .. أول وفاة بـ”كورونا” ورصد 7 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الاثنين “وفاة مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة”.

كما أوضحت أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص في مراكز العزل والعلاج، كما خضعت للتحاليل اللازمة بشكل مستمر.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا، فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

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وأشارت إلى أنه تم رصد 7 حالات إصابة جديدة اليوم في البلاد>

يذكر أن غالبية المصابين في البحرين وعددهم 214 عادوا من إيران حيث تسبّب الفيروس بوفاة أكثر من 700 شخص.

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