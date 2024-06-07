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البحرين تؤيد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

منذ ساعة واحدة
علم البحرين

علم البحرين

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جددت وزارة الخارجية البحرينية تأييد المملكة لمبادرة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الهادفة إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، حثت الوزارة إسرائيل وحماس على قبول المبادرة باعتبارها فرصة مواتية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين الأبرياء.

ودعت الوزارة إسرائيل وحماس إلى تقديم التنازلات اللازمة مراعاة للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أهالي القطاع، والاستفادة من الجوانب الايجابية في المبادرة الأميركية التي يمكن البناء عليها لرفع معاناة أهالي القطاع وإعادة الأمن والاستقرار وإطلاق مفاوضات السلام العادل والشامل في المنطقة.

ويتضمن المقترح الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن 3 مراحل:

المرحلة الأولى:

ستستمر المرحلة الأولى لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.

المرحلة الثانية:

وأوضح بايدن أن المرحلة الثانية من المقترح ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.

المرحلة الثالثة:

أما في المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.

    المصدر :
  • وكالات

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