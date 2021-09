البحرين تبدأ في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر

أعلنت طيران الخليج، شركة الطيران الوطنية البحرينية، اليوم الخميس، أنها ستطلق رحلات مباشرة لأول مرة إلى تل أبيب في إسرائيل يوم 30 سبتمبر.

ونشر طيران الخليج عبر “تويتر” تغريدة كشف فيها أن رحلاته إلى إسرائيل، ستبدأ بواقع رحلتين أسبوعيا إلى وجهتها الجديدة.

وأضافت بقوله “الخط الجديد إلى تل أبيب يأتي في إطار اتفاقات سياسية وتجارية ومعنية بالطيران المدني وقعتها مملكة البحرين وإسرائيل”.

وكانت البحرين قد أعلنت في شهر آذار الماضي، تعيين خالد الجلاهمة، رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل. ما علقت عليه الخارجية الإسرائيلية في حينه، بأنها “خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين”.

يذكر أن إسرائيل عينت في مطلع العام الجاري، قائما بأعمال سفارتها لدى البحرين، وهو الدبلوماسي إيتاي تاغنر، الذي اجتمع مع مسؤولين بحرينيين، أبرزهم وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية، عبد الله بن أحمد آل خليفة.

We are excited to announce that we will be flying to Tel Aviv starting 30 September 2021 with two weekly flights

.

نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر 2021 بواقع رحلتين اسبوعيتين#GulfAir #Bahrain #Israel #TelAviv#طيران_الخليج #البحرين #إسرائيل #تل_ابيب pic.twitter.com/7TFyRABt0n

— Gulf Air (@GulfAir) September 9, 2021