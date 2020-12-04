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البحرين تجيز استخدام لقاح “فايزر”

منذ 37 دقيقة
لقاح فايزر ضد كورونا

لقاح فايزر ضد كورونا

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وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية ضد فيروس كورونا.

وبهذه الإجازة تصبح البحرين ثاني دولة في العالم تعتمد لقاح “فايزر” بعد المملكة المتحدة.

وقالت مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة البحرينية إنه سيتم تطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في البحرين.

من جانبها، اعتبرت رئيس مجموعة “فايزر” الخليج ليندسي ديتشي أن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح في البحرين “يمثل لحظة تاريخية أخرى في المعركة ضد كورونا”.

وأضافت: “هذا الترخيص هدف عملنا على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سينتصر، ونشيد بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين لقدرتها على إجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للمساعدة في حماية المواطنيين والمقيمين في المملكة”.

وكانت البحرين أقرت في نوفمبر استخدام لقاح شركة سينوفارم الصيني لتحصين العاملين على الخطوط الأمامية.

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