الأربعاء 4 ذو الحجة 1442 ﻫ - 14 يوليو 2021 |
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البحرين تحظر دخول المسافرين من 16 دولة منها دولتان عربيتان

منذ 8 ساعات
البحرين

البحرين

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أعلنت السلطات البحرينية حظر دخول المسافرين من ستة عشر دولة أخرى منها دولتان عربيتان هما تونس والعراق.

ذكرت وكالة أنباء البحرين أن شؤون الطيران المدني في المملكة أعلنت الثلاثاء حظر دخول المسافرين من 16 دولة جديدة من بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك والفلبين وإندونيسيا بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وكانت البحرين قد علقت دخول القادمين من دول على “القائمة الحمراء” لديها في أيار. وتشمل القائمة الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش ونيبال.

واستثنت البحرين من القرار المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة.

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