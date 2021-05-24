البحرين تسجل أعلى حصيلة يومية بوفيات كورونا

سجلت وزارة الصحة البحرينية، الاثنين، 23 وفاة بسبب “كوفيد- 19″، في أعلى حصيلة يومية، بالإضافة إلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا غير مسبوقة.

وسجلت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، أمس الأحد، 3177 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 218 ألف إصابة وما يزيد على 800 وفاة.

وقالت السلطات، في وقت سابق، إنها “ستوسع نطاق حملة التطعيم لتشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما”.

وقصرت البحرين الأسبوع الماضي، دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم ضد الفيروس، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات التي عزتها إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وعزا وكيل وزارة الصحة وليد المانع الزيادة إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر وكذلك إلى زيادة الاختبارات والفحوص، كما أن الممكلة شهدت تدفقا للزوار من السعودية بعد معاودة فتح طريق سريع بين البلدين هذا الأسبوع.

وأجازت البحرين التطعيم ضد الفيروس للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما، حسب وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة إن “قرار لجنة التطعيمات التابعة لوزارة الصحة جاء في أعقاب توصيات الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”.

وأضافت أنه “يتطلب التسجيل موافقة ولي الأمر في المركز الصحي قبل أخذ التطعيم للراغبين لهذه الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم”.

وأجازت البحرين ست لقاحات، هي “سبوتنيك V” و”سبوتنيك لايت” الروسيان، و”سينوفارم” الصيني و”فايزر وبيونتيك” و”أسترازينيكا” و”جونسون آند جونسون”.