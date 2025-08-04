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البحرين تعزز استثماراتها عبر شراء حصة في شركة بلو فايف كابيتال

منذ 11 دقيقة
البحرين

البحرين

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استحوذ صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين “ممتلكات” على حصة في شركة بلو فايف كابيتال، حسبما أعلنت شركة الاستثمار المباشر التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها اليوم الاثنين.

يأتي هذا في وقت يقوم فيه عدد متزايد من مديري الأصول البديلة الأصغر حجما وشركات الاستثمار المباشر ببيع حصص، بما يسمح لهم بزيادة رأس المال دون التخلي عن السيطرة على العمليات أو القرارات الاستثمارية.

وفي العام الماضي، استحوذت شركة مبادلة ومقرها أبوظبي على حصة أغلبية في شركة الاستثمار فورتريس التي تتخذ من نيويورك مقرا.

ولم تفصح بلو فايف، التي أسسها العام الماضي المدير التنفيذي السابق لشركة إنفستكورب حازم بن قاسم، عن بنود الصفقة أو حجم الحصة.

ويدير صندوق ممتلكات أصولا يقدر إجماليها بنحو 18 مليار دولار، وفقا لشركة أبحاث الصناديق السيادية العالمية، مما يجعله أحد أصغر صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج.

ولدى بلو فايف أكثر من 2.6 مليار دولار من الأصول الخاضعة لإدارتها عبر مكاتب في البحرين ولندن وأبوظبي وبكين، ويرأسها الشيخ محمد عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التقاعد الوطني البحريني.

وجمعت بلو فايف ملياري دولار في يوليو تموز لصندوق جديد يركز على توسيع الاستثمارات المباشرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

    المصدر :
  • رويترز

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