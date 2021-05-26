البحرين تعلن إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

قررت السلطات البحرينية إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين بدءا من غد الخميس في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا، حسب ما ذكره التلفزيون الرسمي في المملكة.

ولفتت وكالة الأنباء البحرينية، إلى أنه بناء على العرض الذي قدمه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية، تكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، وتحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين.

كما تم اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءا من الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم غد الخميس الموافق إلى الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، وتشمل غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، منع الأنشطة الرياضية، غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، منع المناسبات الخاصة.

وسجلت البحرين، الإثنين، أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا، ووصلت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيرووس مستويات غير مسبوقة، بحسب ما تقول وكالة رويترز.

والأسبوع الماضي، وضعت البحرين شروطا لدخول معظم الأماكن العامة، ليكون حصرا على الحاصلين على التطعيم، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات التي عزتها السلطات إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

في وقت سابق هذا الشهر، أشارت السلطات إلى أنها ستوسع نطاق حملة التطعيم لتشمل من تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.