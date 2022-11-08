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البحرين تعلن اكتشاف مخزونين جديدين للغاز

منذ ساعة واحدة
البحرين

البحرين

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أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الثلاثاء عن اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف.

وذكر بيان رسمي، دون الكشف عن الاحتياطيات التقديرية، أن ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة نوجا القابضة، ذراع المملكة للاستثمار والتطوير في مجال الطاقة، أطلع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الاكتشاف.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز الأسبوع الماضي إن من المرجح تحديد استراتيجية الطاقة في البحرين خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكان اكتشاف الدولة الخليجية لحقل خليج البحرين في 2018، أكبر اكتشاف لها للنفط والغاز منذ عام 1932، وتشير التقديرات إلى أنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري.

    المصدر :
  • رويترز

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