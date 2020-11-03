البحرين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

افادت وكالة الانباء البحرينية عن موافقة وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد، على الاستخدام الطارئ لأحد اللقاحات المرشحة لفيروس كورونا “لأفراد الصفوف الأمامية” اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وسمحت الإمارات في ايلول الماضي بإجراء مماثل، يتيح الاستخدام الطارئ للقاح ذاته، لأفراد الصفوف الأمامية المعرضين لمخاطر عالية من العدوى بفيروس كورونا، (مثل الأطباء والممرضين).

واليوم تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على “تويتر”: “أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات”.

واللقاح المرشح، الذي يقترب من نهاية مرحلته التجريبية الثالثة في مصر والبحرين والأردن، هو جزء من شراكة بين شركة سينوفارم تشاينا ناشيونال بيوتيك غروب، وغروب 42 وهي شركة لتقنية الذكاء الاصطناعي مقرها أبوظبي.