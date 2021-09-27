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البحرين.. قرار ملكي بإلغاء الهيئة الوطنية للغاز والنفط

27 - سبتمبر - 2021
البحرين

البحرين

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قالت وكالة أنباء البحرين التي تديرها الدولة إن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر مرسوما ملكيا اليوم الإثنين، يلغي الهيئة الوطنية للنفط والغاز، لتتولى وزارة النفط جميع مهامها.

وقالت الوكالة، ”تؤول إلى وزارة النفط كافة الاعتمادات المدرجة للهيئة الوطنية للنفط والغاز في الميزانية العامة للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل إليها جميع موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية“.

وجمعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تمويلا من أسواق الدين عدة مرات، على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار، في أبريل/نيسان.

وللهيئة سندات تقليدية قائمة بقيمة 2.25 مليار دولار، وفقا لبيانات ”رفينيتيف“.

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