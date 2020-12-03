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البحرين وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة طيران العال الإسرائيلية

منذ 7 دقائق
شركة طيران العال الإسرائيلية

شركة طيران العال الإسرائيلية

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أعلنت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج عن أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم.

وستبدأ في تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب من 7 من كانون الثاني، وتم توقيع المذكرة أثناء زيارة إلى إسرائيل يقوم بها وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، الذي أمل “استغلال المزيد من الفرص في مجال الطيران مع العال”.

وأوضح بيان للشركة أن “مذكرة التفاهم تتيح إجراء مناقشات بخصوص عمليات محتملة للتشارك في الرمز بين المنامة وتل أبيب وبشأن شبكات الرحلات الدولية، وتتضمن خططا لمزيد من التعاون التجاري في ميادين مثل الشحن الجوي والهندسة وتكنولوجيا السفر”.

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاق السلام -بوساطة أمريكية – في العاصمة البحرينية المنامة.

وعلى مدى عقود، قاطعت معظم الدول العربية إسرائيل، وأصرت على أنها لن تقيم علاقات معها إلا بعد تسوية النزاع الفلسطيني.
والبحرين الآن هي رابع دولة عربية في الشرق الأوسط – بعد الإمارات ومصر والأردن – التي تعترف بإسرائيل منذ تأسيسها في عام 1948.

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