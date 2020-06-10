البحرين..469 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 503 حالة

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بينما ينحسر وباء كورونا في القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة، تشهد بعض الدول العربي تصاعداً في عدد الإصابات المسجلة يومياً،.

فيما تشهد بلدان عربية أخرى أعداد إصابات متدنية جداً في إشارة إلى قرب نهاية الوباء فيها. كما تستمر أغلب الدول العربية بتسجيل حالات تعاف يومية من كورونا، بينما تشهد بعضها حالات وفاة بالمرض.

البحرين.. 11 ألف متعاف

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنها سجلت تعافي 503 حالة إضافية من كورونا، ما يعرف العدد الإجمالي للمتعافين إلى 11109.

يذكر أن البحرين شهدت في المجمل 29 حالة وفاة بسبب كورونا.

فلسطين.. إصابة واحدة

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أريحا والأغوار، فيما سُجلت 6 حالات تعافٍ في محافظتي القدس والخليل.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية. كما ترتفع حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.