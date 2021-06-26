الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البدء بتشييد "قناة اسطنبول".. تصل بحر مرمرة بالبحر الأسود

26 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2021 2:37 مساءً
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

“مشروع العصر”، هكذا وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع “قناة إسطنبول” الذي تستعد تركيا اليوم السبت لوضع حجر الأساس.

وستصل القناة بين بحر مرمرة والبحر الأسود بالشطر الأوروبي من إسطنبول، ويبلغ طولها 45 كلم، وعمقها 20.75 مترا، وعرض قاعدتها 275 مترا على الأقل.

ويهدف مشروع “قناة إسطنبول” إلى حماية النسيج التاريخي والثقافي لمضيق البوسفور وزيادة أمن الملاحة وحركة السفن فيه، وتقليل الضغط عليه، وتشكيل ممر مائي دولي جديد.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع “قناة إسطنيول” إلى نحو 8.5 مليار دولار، وسيجري تشييده بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله سيدة أوكرانيا الأولى
    سيدة أوكرانيا الأولى في ضيافة بايدن وزوجته بالبيت الأبيض
    جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    واشنطن تحذر.. هذا مخطط بوتين لضم المزيد من أراضي أوكرانيا!
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يكشف عن وساطة سعودية إماراتية لحل الأزمة الأوكرانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟