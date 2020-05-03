لـ”من باع بيته”… توزيع البدائل السكنية حسب أولوية الاحتياج في الكويت

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علمت “الأنباء” أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على آلية تنظيم وتوزيع البدائل السكنية الخاصة بالمشمولين بالقانون 2/2015 لفئة (من باع بيته) من حيث الأولوية في التوزيع بعد دراسة وضع الأسر حسب احتياجاتهم وحالاتهم بالنسبة لمن لديهم أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين ستكون لهم الأولوية بطبيعة الحال.

يذكر أن أول المشاريع التي سيتم توزيعها للمشمولين بقانون 2/2015 هو مشروع شرق تيماء الذي يحوي عدد 509 بيوت، ويمتاز المشروع بجاهزية تركيب المصاعد في جميع المنازل تبعا لرغبة المواطن أو احتياجه.

وتعمل وزارة الداخلية على استحداث طريق بديل مؤقت للطريق الحالي الذي يمر بمحاذاة المشروع حتى يتسنى للمواطنين تسلم منازلهم بعد الانتهاء منها وفحصها مباشرة دون أي عراقيل تذكر. ‏‫