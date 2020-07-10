البرازيل.. أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا و1220 وفاة

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس،عن تسجيل 42619 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1220 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية .

ووفقا لبيانات الوزارة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البرازيل أكثر من 1.7 مليون شخص منذ ظهور الوباء، بينما وصل عدد الوفيات إلى 69184 شخصا.

من جانب آخر، قال المكتب الصحفي للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إن الرئيس في حالة صحية جيدة بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

وذكر المكتب في بيان “الرئيس الذي ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 بحالة طيبة ولا يعاني من مضاعفات”.

وأضاف البيان “هو بصحة جيدة ويخضع للمتابعة بشكل منتظم من قبل الفريق الطبي بالرئاسة”.

وأثبتت الفحوص الطبية إصابة الرئيس البرازيلي بولسونارو بمرض كوفيد-19، لينضم لمجموعة من قادة العالم أُصيبوا بالمرض، لكن التشخيص لم يفعل شيئا يُذكر فيما يبدو لتغيير رأي ضابط الجيش السابق، 65 عاما، بشأن المرض الذي وصفه فيما مضى بأنه مجرد “إنفلونزا بسيطة”.

وقال بولسونارو مساء الثلاثاء إنه يشعر بالفعل بتحسن، عقب تناوله ما وصفه بالجرعة الثالثة من عقار هيدروكسي كلوروكين.

ولا توجد أدلة علمية تُذكر تثبت فعالية هذا العقار المضاد للملاريا في علاج مرض كوفيد-19، غير أن بولسونارو، مثل نظيره الأميركي دونالد ترامب، روج له كعلاج محتمل.

وكتب الرئيس البرازيلي على تويتر الأربعاء “إلى أولئك الذين يعترضون على هيدروكسي كلوروكين ولا يقدمون بدائل، أكره أن أقول إن حالتي تشهد تحسنا باستخدامه، والشكر للرب، سأبقى على قيد الحياة لفترة أطول”، بحسب ما نقلت “رويترز”.