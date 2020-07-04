البرازيل..إصابات كورونا تتخطى 1.5 مليون والوفيات تتجاوز 63 ألفا

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تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد في البرازيل 1.5 مليون إصابة بينما تجاوزت الوفيات أكثر من 63 ألف ، حسب ما أفادت وزارة الصحة البرازيلية .

وقالت وزارة الصحة في البرازيل، الجمعة، إنه تم تسجيل 42223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 539081 شخصا.

وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة الدول الأشد تضررا من فيروس كورونا على مستوى العالم.

وطبقا للوزارة زاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 1290 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 63174 شخصا.

ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل التي سجلت أول إصابة في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه الفيروس يضرب أكبر دولة في أميركا اللاتينية، تعيد المدن فتح الحانات والمطاعم والصالات الرياضية مما يثير المخاوف من استمرار الزيادة في عدد الإصابات.

وفي ريو دي جانيرو، تجمعت ، حشود للشرب على قارعة طريق بضاحية ليبلون الراقية التي تطل على الشاطئ، في أول مساء تفتح فيه الحانات في المدينة أبوابها بعد السماح لها بذلك.

وذاعت في مواقع التواصل الاجتماعي صور الصخب في ليبلون حيث كان عدد قليل من الناس يرتدون الكمامات رغم أنهم يتجمعون متقاربين مما تسبب في إدانة الظاهرة والتعبير عن القلق بشأنها.

وكتب ديفيد ميراندا وهو عضو في البرلمان الاتحادي عن ريو على تويتر يقول واصفا صورة لقارعة الطريق المزدحمة إنها “تنذر بكارثة” ووجه انتقادات لرئيس بلدية المدينة مارسيلو كريفيلا.

وقال “قرار كريفيلا فتح أبواب الأعمال على مصراعيها سيكون ثمنه فادحا”.

من جهة أخرى وافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجمعة، على قانون يلزم الافراد بوضع الكمامات في الشارع ووسائل النقل العام لمنع عدوى كوفيد-19، إلا أنه رفض موادا تتطلب منهم وضعها في الكنائس والمدارس والمتاجر والمصانع.

وجادل بولسونارو بأن إجبار الأفراد على وضع الكمامات في تلك الأماكن ربما يعد انتهاكا لحقوق الممتلكات.

كما رفض أيضا مادة تجبر الحكومة على منح كمامات للفئات الهشة من الشعب، وتطالب المؤسسات التجارية أيضا بمنح الكمامات للعاملين بها.

وكما في الولايات المتحدة بات وضع الكمامات قضية مثيرة للجدل وأحيانا مسيسة في البرازيل. بولسونارو نفسه نادرا ما يضع كمامة أو قناع وجه في الأماكن العامة، وكثيرا ما ينضم إلى حشود من الشعب.

وحتى في المدن التي يكون فيها وضع الكمامات إجباريا، كانت الاستجابة وإنفاذ القانون متراخيين