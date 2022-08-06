البرازيل.. القبض على 5 آخرين في قضية مقتل صحفي بريطاني

أعلنت الشرطة الاتحادية في البرازيل، السبت، إلقاء القبض على خمسة رجال آخرين في إطار التحقيق في مقتل الصحفي البريطاني دوم فيليبس والخبير في شؤون السكان الأصليين برونو بيريرا في غابات الأمازون المطيرة في يونيو حزيران.

وقالت الشرطة في بيان إن سبع مذكرات اعقتال صدرت بشأن الصيد غير القانوني في منطقة وادي جافاري، وهي منطقة نائية قريبة من الحدود مع كولومبيا وبيرو حيث اختفى فيليبس وبيريرا في الخامس من يونيو.

وتعاني المنطقة من أنشطة الصيادين غير القانونيين وقاطعي الأشجار وعمال مناجم الذهب.

وتقول الشرطة إنها طريق رئيسي لتهريب المخدرات.

كان فيليبس، المراسل المستقل الذي يكتب لصحيفتي الجارديان وواشنطن بوست، يجري بحثا لإعداد كتاب عن الرحلة مع بيريرا، وهو رئيس سابق لقبائل معزولة تندرج حاليا ضمن نشاط الوكالة المعنية بشؤون السكان الأصليين (فوناي).

وكان اثنان من المشتبه بهم السبعة رهن الاعتقال بالفعل وهما روبن داريو دا سيلفا فيار، المعروف باسم “كولومبيا”، والصياد أماريلدو كوستا دي أوليفيرا، المعروف باسم “بيلادو”، الذي تم القبض عليه في يونيو حزيران باعتباره المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل.