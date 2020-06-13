البرازيل تتخطى بريطانيا وتصبح الثانية عالمياً في تعداد وفيات «كورونا»

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تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في البرازيل، أمس (الجمعة)، نظيره في بريطانيا لتصبح الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وذلك وفقا لأرقام وزارة الصحة البرازيلية.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 وصل إلى 828810 حالات بعد تسجيل 25982 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، و909 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 41828.

وأضافت الوزارة، أن أكثر من 365 ألف مصاب بكوفيد-19 تعافوا من المرض.

غير أن المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

ويقدر بعض الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بـ15 مرة من العدد المعلن رسمياً.

وكان قاض في المحكمة الفدرالية العليا أمر، مساء الاثنين، حكومة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو بأن تنشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ كاملة، بعدما عدّلت الحكومة اعتباراً من الخامس من يونيو الجاري النموذج المتّبع في إحصاء الحالات ونشرها.