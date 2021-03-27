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البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا بوفيات كورونا اليومية

27 - مارس - 2021
ازدياد في عدد ضحايا كورونا في البرازيل

ازدياد في عدد ضحايا كورونا في البرازيل

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سجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا في أعداد الوفيات بفيروس كورونا، هو الأعلى منذ بدء الجائحة.

وقال وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت “3650 وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 84 ألفا و245 إصابة”.

وبذلك يتجاوز مجموع الوفيات أكثر من 307 آلاف وفاة، ويتخطى إجمالي الإصابات 12.4 مليون إصابة.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان حكومة ولاية ساوباولو عن أول لقاحٍ محلي بشكل كامل طوره معهد بوتانتان يسمى “بوتانفاك” الذي تقدم بطلب إلى وكالة الرقابة على الدواء في البلاد للحصول على إذن بدء التجارب على البشر ابتداء من أبريل/نيسان المقبل. تلاه إعلان الحكومة الفدرالية عن لقاحٍ ثانٍ أطلِق عليه اسم “فيرساموني”.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و768 ألفا و431 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتأكدت إصابة أكثر من 126 مليون شخص بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

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