البرازيل تطلب مشاورات بمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأمريكية

قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء “إن الحكومة البرازيلية قدمت طلبا لإجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها”.

وكانت صحيفة “فولها دي ساو باولو” المحلية أول من أورد الخبر.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية 50 بالمئة على الواردات الأمريكية من البرازيل، مع العديد من الاستثناءات، ردا على ما أسماه “حملة شعواء” ضد حليفه البرازيلي الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكم بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات 2022.

وكانت البرازيل قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، على الرغم من توقف نظام تسوية النزاعات منذ إدارة ترامب الأولى.